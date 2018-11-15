Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davalarında karar

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan iki sanık 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ayrı ayrı davada, tutuklu yargılanan eski öğretmen Mustafa Özdemir ile eski polis Tolga Çetenak ve avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Özdemir'in ByLock kullandığını, örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığını ve örgütle iltisaklı Aktif Eğitimciler Sendikasına üyesi olduğunu, Çetenak'ın ise örgüt içerisinde aktif görev aldığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

