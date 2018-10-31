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Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 18:37 | Son Güncelleme

3'ü tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, dosyaya konulmak üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanıklar savunma yaptı.

Tutuklu sanıklardan eski öğretmen Rüstem Çetinkaya, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullanmadığını savundu.

Yurt dışına çıkışlarının sadece umre ve hac ibadetiyle ilgili olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Mersin'de din öğretmenliği yapıyordum. Daha sonra tayinim Kahramanmaraş'a çıktı. Benim hiçbir örgütsel faaliyetim olmadı. Sadece camilerde vaazlar verdim, seminer ve konferanslarım oldu. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Eski Kahramankent Eğitim Kurumları genel müdürü tutuklu sanık Ümit Murat Tunç da sadece okul müdürlüğü yaptığını savunarak, "Terörist değilim sadece bir öğretmenim. ByLock kullandığım gerekçesiyle uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Rafet Aslanoğlu ise aleyhinde beyanda bulunanları tanımadığını ve beyanları kabul etmediğini söyledi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyetini tutuklu 3 sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY Kahramanmaraş

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