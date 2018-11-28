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Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 20:37 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç edilen 23 emniyet mensubunun yargılandığı davada 17 sanık hapis cezasına çarptırıldı

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 23 eski emniyet mensubundan 17'si 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılırken, 6 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 8'i tutuklu, 15'i tutuksuz 23 sanık ile avukatları katıldı.

Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanıklardan Mikail Arslan terörist olmadığını belirterek, "Vatan haini değilim. Doğu illerinde çok ağır şartlarda görev yaptık. Ben ülkemi ve vatanımı seviyorum. Hiçbir terör örgütüyle bağlantım ve üyeliğim yoktur. Beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Mehmet Işık ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve terörist olmadığını ifade ederek, beraatını talep etti.

Tutuklu sanıklardan Fırat Güneş de ByLock programını kullanmadığını anlattı.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini kaydederek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Fırat Güneş, Medeni Altındağ, Mevlüt Gökdoğan, Mikail Arslan, Oğuz Özbay, Osman Bilgin, Özkan Özdemir ve Tufan Kara'nın ByLock programını kullandığını, sanıklardan 13'ünün de FETÖ ile bağlantılarının bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Sanıkların bu tespitler göz önünde bulundurularak cezalandırılmalarını isteyen cumhuriyet savcısı, 2 kişinin ise beraatına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Altınoğlu ve Güner Oktar'ın 2 yıl 1'er ay, Soner Akcan ve Ümit Nedim Avşar'ın 3 yıl 9'ar ay, Azim Oktar, Döne Engizek Özdemir, Erdal Yirik, Medeni Altındağ, Mehmet Işık, Mevlüt Gökdoğan, Mikail Arslan, Muhittin Şimşek, Oğuz Özbay, Osman Bilgin ve Özkan Özdemir'in 7 yıl 6'şar ay, Fırat Güneş ve Tufan Kara'nın ise 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, 6 sanığın da beraatını kararlaştırdı.

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