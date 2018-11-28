Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davasında karar

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 23 eski emniyet mensubundan 17'si 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılırken, 6 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 8'i tutuklu, 15'i tutuksuz 23 sanık ile avukatları katıldı.

Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanıklardan Mikail Arslan terörist olmadığını belirterek, "Vatan haini değilim. Doğu illerinde çok ağır şartlarda görev yaptık. Ben ülkemi ve vatanımı seviyorum. Hiçbir terör örgütüyle bağlantım ve üyeliğim yoktur. Beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Mehmet Işık ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve terörist olmadığını ifade ederek, beraatını talep etti.

Tutuklu sanıklardan Fırat Güneş de ByLock programını kullanmadığını anlattı.