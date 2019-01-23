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Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 18:16 | Son Güncelleme

Kapatılan KALİDA'nın başkan ve üyelerinin de aralarında olduğu 26 sanıktan 23'ü, 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, kapatılan Kahramanmaraş Lider İş Adamları Derneği (KALİDA) başkan ve üyelerinin de arasında olduğu 26 sanıktan 23'üne 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu 3 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Savunması alınan tutuklu sanıklardan eski öğretmen Rüstem Çetinkaya, herhangi bir örgüte üye olmadığını, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şahısların aleyhine beyanda bulunduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Rafet Aslanoğlu ise "FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olmadığını düşündüğünü" ifade ederek hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Tutuksuz sanıklardan eski KALİDA Başkanı Osman Gemci ise dernek başkanı olana kadar bu yapıyla hiçbir bağlantısının olmadığını ancak 2005-2006 yılında "cemaat" denen bu yapıyla tanıştığını belirterek, 2013-2014 yıllarından bu yapının gerçek yüzünü gördüğünü ve 2015 yılında KALİDA'dan istifa ettiğini savundu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Rüstem Çetinkaya'ya 8 yıl 9 ay, Rafet Aslanoğlu, Mustafa Ciğer ve Ümit Murat Tunç'a 8 yıl 1 ay 15'er gün, Bayram Gölcü, Fatih Mehmet Sarıoğlu, Mahir Keçe, Ömer Faruk Gümüşer ve Sait Nur Ramazanoğlu'na 7 yıl 6'şar ay, Aliye Çetinkaya, Mehmet Kılınç, Nigar Çağlayan Öztürk, Salih Ziya Gümüşer, Zeki Durmaz ve Sinan Yüzübenli'ye 6 yıl 3'er ay, Durdu Büyükköse'ye 5 yıl, Kadir Yürürdurmaz, Osman Gemci ve Ökkeş Karaokur'a 4 yıl 4 ay 15'er gün, Rüstem Çetinkaya'ya 3 yıl 4 ay, Hacı Mühittin Keçebir'e 3 yıl 1 ay 15 gün, Hacı Mühittin Keçebir'e 3 yıl 1 ay 15 gün, Özcan Öztürk'e ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca, sanıklardan Murat Şarlı, Hasbi Özdoğan ve Zümre Yüzübenli'nin beraatine, tutuklu sanıklar Rüstem Çetinkaya, Rafet Aslanoğlu ve Ümit Murat Tunç'un da mevcut hallerinin devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Kahramanmaraş karar mahkeme

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