Kahramanmaraş'taki gasp

Kahramanmaraş'ta 17 Aralık'ta yaşlı ev sahibinin parasının gasbedilmesine ilişkin soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, emekli Ökkeş Nane'nin (76) merkez Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bulunan evindeki parasının gasbedilmesiyle ilgili çalışmayı tamamladı.

Olayla ilgisi olduğu ileri sürülen ve Gaziantep'te bulunan Ömer Faruk K, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kente getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını, Kahramanmaraş'a dondurma yemek için geldiğini söylediği öğrenildi.

Ökkeş Nane'nin geçen yıl 17 Aralık'ta bir apartmanın 3. katındaki evinde el ve ayaklarını koli bandıyla bağladıkları ve kasadaki parasını gasbettikleri iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan 2'si kadın 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Nane, kısa sürede zanlıları yakalayıp parasını teslim eden polislere sarılarak ağlamıştı.

