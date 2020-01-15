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  4. Kahramanmaraş’taki hırsızlık operasyonuna 8 tutuklama

Kahramanmaraş’taki hırsızlık operasyonuna 8 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 21:13 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçlarından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 8’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda kamu binasından hırsızlık suçundan 10 yıl kesin hapis ile aranan Serdal T., evden hırsızlık suçundan 5 yıl ceza ile aranan Ömer O., evden hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan Yusuf D., evden hırsızlık suçundan 4 yıl ceza ile aranan Ümit G., evden hırsızlık suçundan 3 yıl ceza ile aranan Neşet G., evden hırsızlık suçundan 2 yıl ceza ile aranan Bülent B., evden hırsızlık suçundan aranan Turgay G., bulunan eşyada hırsızlık suçundan aranan Muhammet T., evden hırsızlık suçundan aranan Can O., oto hırsızlığı suçundan aranan Sinan T., açıktan hırsızlık suçundan aranan Ahmet A.’ yakalandı.Yakalanan Serdal T, Ömer O, Yusuf D, Ümit G, Neşat G, Bülent B, Sinan T.

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçlarından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 8’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda kamu binasından hırsızlık suçundan 10 yıl kesin hapis ile aranan Serdal T., evden hırsızlık suçundan 5 yıl ceza ile aranan Ömer O., evden hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan Yusuf D., evden hırsızlık suçundan 4 yıl ceza ile aranan Ümit G., evden hırsızlık suçundan 3 yıl ceza ile aranan Neşet G., evden hırsızlık suçundan 2 yıl ceza ile aranan Bülent B., evden hırsızlık suçundan aranan Turgay G., bulunan eşyada hırsızlık suçundan aranan Muhammet T., evden hırsızlık suçundan aranan Can O., oto hırsızlığı suçundan aranan Sinan T., açıktan hırsızlık suçundan aranan Ahmet A.’ yakalandı.
Yakalanan Serdal T, Ömer O, Yusuf D, Ümit G, Neşat G, Bülent B, Sinan T. ve Ahmet A. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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