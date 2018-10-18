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Kahramanmaraş'taki kazada yaşamını yitiren er, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:05 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ`ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Er Selahattin Turan’ın (22) cenazesi, memleketi Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'taki kazada yaşamını yitiren er, toprağa verildi

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),(DHA) - KAHRAMANMARAŞın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Er Selahattin Turan’ın (22) cenazesi, memleketi Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, dün saat 03.00 sıralarına Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Kahramanmaraş'a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıkarak, devrildi. Kazada aralarında 2 asker ve 1 polisin bulunduğu 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Kazada, yaşamını yitiren Piyade Er Selahattin Turan için memleketi Samsun’un Bafra ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Samsun Ak Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ak Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede Selahattin Turan’ın babası Zafer Turan, ayakta durmakta güçlük çekerken, “Aslan oğlum, bir gün önce seni birliğine yolcu ettik. Şimdi ise tabutunu seviyoruz” dedi. Acılı anne ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayarak gözyaşı döktü. Turanın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kuşçular Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Piyade Er Selahattin Turan’ın, bir süre önce izne geldiği memleketinden birliğine teslim olmak üzere dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş'taki kazada yaşamını yitiren er, toprağa verildiKahramanmaraş'taki kazada yaşamını yitiren er, toprağa verildiKahramanmaraş'taki kazada yaşamını yitiren er, toprağa verildi

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