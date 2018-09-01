Kahramanmaraş'taki kız isteme kavgası

Kahramanmaraş'ta kız isteme sırasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.
Merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde, 31 Ağustos'ta, ikisi silahla 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kız isteme kavgasıyla ilgili gözaltına alınan Ekrem K. (50) ile 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Ekrem K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 4 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Bu arada, tutuklanan zanlının, olayı yeğeni İ.K'nin (17) üstlenmesini istediği, ilk başta suçu kabullenen yeğeninin daha sonra olayın failinin amcası Ekrem K. olduğunu, "Senin yaşın küçük olayı sen üstlen, sen az yatarsın" dediği öğrenildi.
Ağcalı Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta, iki aile arasından kız isteme nedeniyle tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişi silahla, 4 kişi de darp sonucu yaralanmış, olayla ilgili de 5 kişi gözaltına alınmıştı.
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