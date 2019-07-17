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Kahramanmaraş'taki "Milli İrade Meydanı" genişletiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 19:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "İnşallah Erzurumluoğlu Camisi merkezde kalacak şekilde, üniversite binası ve okulun alanını da buraya katıp, olabildiğince genişleterek, Kahramanmaraş'ın merkezinde büyük bir meydan oluşturulacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'taki Milli İrade Meydanı'nın olabildiğince genişletilerek, kent merkezinde büyük bir meydanın oluşturulacağını söyledi.

Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Daha sonra genişletme çalışmaları süren Milli İrade Meydanı ile burada inşaatı devam eden Erzurumluoğlu Camisi'nde incelemelerde bulunan Ünal, yetkililerden bilgi aldı.

Ünal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, camiyi yaptıran hayırsever aileye teşekkür etti.

Kente bir meydan kazandırma hayallerinin olduğunu anımsatan Ünal, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş merkezde bir meydanımız olsun istedik. Dolayısıyla buradaki Emniyet Müdürlüğünün taşınmasına karar verdik. Sağ olsunlar İçişleri Bakanlığı da bu konuda oldukça anlayışlı davrandı. O dönemde, hatırlarsanız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Emniyet Müdürlüğü binasını yapmayı taahhüt etti. Şu anda Emniyet Müdürlüğü binamız da büyük oranda tamamlanmış durumda. Şimdi inşallah bu cami merkezde kalacak şekilde, üniversite binası ve buradaki okulun alanını da katıp, olabildiğince genişleterek, Kahramanmaraş'ın merkezinde büyük bir meydan oluşturulacak."

İnsanların gelip meydanda gölgelenebileceği bir alana da ihtiyaç olduğunu kaydeden Ünal, bu gölgelerin bir kısmının ağaçlarla, bir kısmının da büyük şemsiyelerle oluşturulacağını anlattı.

- İlçe belediye başkanlarına ziyaretler

Ünal, açıklamasının ardından Pazarcık ilçesine geçerek Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'ı ziyaret etti. Yeni seçilen Yılmazcan'a "hayırlı olsun" dileklerini ileten ve çalışmalarında başarılar dileyen Ünal, muhtarların taleplerini de dinledi.

Mahir Ünal, daha sonra AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Mehmet Berk ve Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun'u ziyaret etti.

Türkoğlu Belediyesine de ziyarette bulunan Ünal, Belediye Başkanı Osman Okumuş'u yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı. Burada muhtarlarla görüşen Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti, ardından vatandaşların sorunlarını dinledi.

Daha sonra Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'ı ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileğini ileten Ünal, esnafla da bir araya geldi.

Ünal'a ilçe ziyaretleri sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Cesur, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Çam, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile diğer ilgililer eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş

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