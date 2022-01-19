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Kahramanmaraş'taki petrol boru hattında patlamayla ortaya çıkan yangın söndürüldü

19.01.2022 04:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında patlama meydana geldi. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) boru hattında patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü. Henüz patlamanın neden yaşandığı bilinmiyor.

Kahramanmaraş'taki petrol boru hattında patlamayla ortaya çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında bir patlama meydana geldi. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) ait boru hattında yaşanan bu şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı.

BOTAŞ'ın açıklamasına göre yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada 19:30 sıralarında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511'inci kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle bir patlamanın yaşandığı, bu yüzden yangının ortaya çıktığı belirtildi.

BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ve güvenlik birimlerinin çalışmalarının sonucu yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Alevlerin tehdit ettiği Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu yangının ardından çift yönlü trafiğe kapatılmıştı.

Narlı Mahallesi yakınlarında çıkan yangında alevler karayoluna da sıçramıştı.

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