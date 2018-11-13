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Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

Boşanma aşamasında olduğu eşi ile anne ve babasını öldüren kocanın, şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden 3 ay uzaklaştırma cezası aldığı ve 15 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi - Katil zanlısı kocanın evine kuma getirdiği kadına da şiddet uyguladığı belirlendi

Kahramanmaraş'ta boşanma aşamasında olduğu eşi ile anne ve babasını öldüren kocanın, şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden 3 ay uzaklaştırma cezası aldığı ve 15 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Oruç Reis Mahallesi'nde boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşi Sibel A. ile kayınpederi Ali ve kayınvalidesi Pakize Çiftçi'yi 11 Kasım'da av tüfeğiyle vurarak öldüren Ramazan A'nın (27), ailelerin karşı çıkmasına rağmen severek evlendikleri öne sürüldü.

Eşine evlendiği günden beri şiddet uyguladığı belirlenen Ramazan A'nın, Manisa'dan sosyal medya aracılığıyla tanıştığı S.B'ye de kendisini bekar olarak tanıttığı, eve kuma getirdiği kadına da eşi ile beraber yaşamasını istediği ortaya çıktı.

Ramazan A'nın Sibel A. ve S.B'ye şiddet uyguladığı öne sürülen Ramazan A'nın bu şekilde birlikteliğin devam etmesi için de sürekli tehditte bulunduğu iddia edildi.

Bu durumdan rahatsız olan iki kadının da polis merkezine giderek Ramazan A'dan şikayetçi olduğu, savcılık tarafından katil zanlısı kocaya 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine mahkeme kararıyla S.B'nin sığınmaevine, Sibel A'nın da kendi rızasıyla babaevine gittiği öğrenildi.

Öte yandan katil zanlısının 15 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kahramanmaraş silahlı saldırı

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