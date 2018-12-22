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Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 21:40 | Son Güncelleme

Dulkadiroğlu ilçesinde iki kardeşten birinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki kardeşten birinin öldüğü, diğerinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Elmalar Mahallesi'nde dört gün önce ormanlık alanda çalışırken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet (35) ile yaralanan kardeşi Cuma Dokuyucu'ya (30) saldırı düzenleyenlerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İl Jandarma ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay bölgesinde yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Adem B. (41) gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunda olayı itiraf ettiği belirtilen zanlının ifadesi doğrultusunda olay yerinin 2 kilometre ilerisinde saldırıda kullanılan silah ve ayakkabı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kahramanmaraş silahlı saldırı tutuklama

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