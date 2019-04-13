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Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 00:45 | Son Güncelleme

Elbistan ilçesinde, çocuklarını almaya gittiği okulun önünde eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çocuklarını almaya gittiği okulun önünde eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, eşi Asef Güçlü ile birlikte Yeşilyurt Mahallesi'ndeki özel bir okulun yanında otomobilde çocuklarının okuldan çıkışını beklerken eski eşi A.D'nin silahlı saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Aslı Yıldız Güçlü, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle sevk edildiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Güçlü'nün cenazesinin Malatya'daki işlemlerin ardından sabah Elbistan'a gönderileceği öğrenildi.

2 Nisan'da eski eşi A.D'nin silahlı saldırısına uğrayan Aslı Yıldız Güçlü, yaralı eşi tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki tedavisinin ardından hayati tehlike kaydıyla Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Malatya'ya sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Elbistan eski eş kadın

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