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Kahramanmaraş'taki STK'lar Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 19:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'taki STK'lar Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi

Kahramanmaraş'ta, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına "Sessiz Çığlık" eylemiyle tepki gösterdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın çağrısı üzerine vakıf binasında bir araya gelen kentteki STK temsilcileri, Çin'in uygulamalarını protesto etti.

STK'lar adına açıklama yapan İHH Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül, Çin'in sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzle ortaya çıktığını söyledi.

Çin'in, Doğu Türkistan'da uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürüttüğünü, bunu dünyanın gündeminden sakladığını belirten Bülbül, "İnsanların kampa gönderilmeleri ve beyin yıkamaya yönelik uygulamaları Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına gelmektedir." dedi.

Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1 ile 3 milyon insanın bulunduğunun tahmin edildiğini ifade eden Bülbül, Doğu Türkistan'da inşa edilen büyük hapishanelerin Nazi Almanyası uygulamalarını andırdığını ifade etti.

Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayılarının her geçen gün arttığını kaydeden Bülbül, "Uygulanan işkence ve zulüm neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş ancak ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çin Doğu Türkistan uygulaması

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