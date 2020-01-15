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  4. Kahramanmaraş'tan İdlib'e 7 TIR insani yardım

Kahramanmaraş'tan İdlib'e 7 TIR insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta başlatılan 'Ümmetin Yetimi İdlib' kampanyası çerçevesinde toplanan 7 TIR insani yardım, Suriye'nin İdlib şehrine gönderildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta başlatılan 'Ümmetin Yetimi İdlib' kampanyası çerçevesinde toplanan 7 TIR insani yardım, Suriye'nin İdlib şehrine gönderildi.
Büyükşehir Belediyesi, Hayrat İnsani Yardım Derneği ve Kahramanmaraş İsar Derneği işbirliğiyle toplanan yardım malzemelerini taşıyan TIR'ların İdlib'e uğurlanması için Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde (KAFUM) tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya, Kahramanmaraş İsar Derneği Başkanı Ali Şenel ve Hayrat Yardım Suriye Koordinatörü Muhammed Ubeyd Köşker ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Şenel ve Köşker, İdlib'de yaşanan insani krize dikkat çekerek, İdlib'de yaşam koşullarının günden güne çekilmez hale geldiğini, ihtiyacın çok fazla olduğunu, kardeşlerimizin bombardıman, zorlu kış şartları, barınma ve açlık ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Züver Çetinkaya da, İdlib'de yaşanan insani krize kayıtsız kalmayarak, daha önceki yapılan çalışmalar gibi Ümmetin Yetimi İdlib yardım kampanyasını başlattıklarını, bu kapsamda Ulu Cami Meydanı, KAFUM ve tüm ilçe merkezlerinin yardım toplama noktası olarak belirlendiğini söyledi. Çetinkaya, en son İdlib için toplanan 7 TIR ile birlikte bugüne kadar Suriye'ye toplamda 260 TIR insani yardım gönderdiklerini belirtip katkıda bulunanlara teşekkür etti. Konuşmalarında ardından yapılan dualarla TIR'lar İdlib'e gitmek üzere KAFUM'dan hareket etti.

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