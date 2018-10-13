HABER

"Kahramanmaraş'tan Lizbon'a Lezzet Yolculuğu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 23:00 | Son Güncelleme

5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında, Aşçılar Birliği Başkanı Fikret Özdemir'in yazdığı "Kahramanmaraş'tan Lizbon'a Lezzet Yolculuğu" kitabı tanıtıldı - Dünyaca ünlü şefler ve gurmelerin de bulunduğu etkinlikte, Kahramanmaraş gastronomisindeki bazı yemeklerin tanıtımı yapıldı

Kahramanmaraş'ta, 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında, Aşçılar Birliği Başkanı Fikret Özdemir'in yazdığı "Kahramanmaraş'tan Lizbon'a Lezzet Yolculuğu" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, bir otelde düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş'ın, edebiyat ve sanat, tekstil alanındaki üretimi ve birçok sektördeki başarısının yanında gastronomisiyle de Türkiye'ye büyük bir güç verdiğini söyledi.

Türkiye'nin bu özelliğinin biraz saklı kaldığını ifade eden Erkoç, "Bu konuda kolları sıvadığımızda hemşehrimiz Aşçılar Birliği Başkanı Fikret Özdemir'i bulduk ve birlikte çok önemli başarılara imza atacağımız inancı oluştu. İnşallah Kahramanmaraş gastronomisini tanıtmaya Portekiz'den başlattık, tüm dünyaya tanıtacağız. Diğer zenginliklerimizle birlikte tanıtacağız." dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ise Aşçılar Birliği Başkanı Fikret Özdemir'in başarı hikayesini tebrik etti.

Fikret Özdemir de uzun yıllar yaşadığı Portekiz'in vatandaşlığına sahip bulunduğunu, yaşadığı bu ülkeyle memleketi Kahramanmaraş'ın yemeklerini harmanlayarak "Kahramanmaraş'tan Lizbon'a Lezzet Yolculuğu" kitabını yazdığını söyledi.

Portekiz'in Ankara Büyükelçi Vekili Vasco Seruya ile dünyaca ünlü şeflerden Cüneyt Asan'ın konuşmasının ardından Kahramanmaraş gastronomisindeki bazı yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Yemek şefleri ve gurmelerin de katıldığı etkinlikte, Türk sanat müziği konseri sunuldu.

PARTNERBu kasabaya maaşlı çalışacak 'kedi şefi' aranıyorBu kasabaya maaşlı çalışacak 'kedi şefi' aranıyor
GÜNCELLEME - Gaziantep'te 67 kilogram eroin ele geçirildiGÜNCELLEME - Gaziantep'te 67 kilogram eroin ele geçirildi
Aytemiz'in 'Motorcu Dostu Trafik' projesi Çanakkale'deAytemiz'in 'Motorcu Dostu Trafik' projesi Çanakkale'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı Kahramanmaraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Ceren Hindistan'a 'müslüman mısın' diye sorulunca...

Ceren Hindistan'a 'müslüman mısın' diye sorulunca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 3 numaralı ismi tutuklandı

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 3 numaralı ismi tutuklandı

Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.