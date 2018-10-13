Kahramanmaraş'ta, 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında, Aşçılar Birliği Başkanı Fikret Özdemir'in yazdığı "Kahramanmaraş'tan Lizbon'a Lezzet Yolculuğu" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, bir otelde düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş'ın, edebiyat ve sanat, tekstil alanındaki üretimi ve birçok sektördeki başarısının yanında gastronomisiyle de Türkiye'ye büyük bir güç verdiğini söyledi.

Türkiye'nin bu özelliğinin biraz saklı kaldığını ifade eden Erkoç, "Bu konuda kolları sıvadığımızda hemşehrimiz Aşçılar Birliği Başkanı Fikret Özdemir'i bulduk ve birlikte çok önemli başarılara imza atacağımız inancı oluştu. İnşallah Kahramanmaraş gastronomisini tanıtmaya Portekiz'den başlattık, tüm dünyaya tanıtacağız. Diğer zenginliklerimizle birlikte tanıtacağız." dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ise Aşçılar Birliği Başkanı Fikret Özdemir'in başarı hikayesini tebrik etti.

Fikret Özdemir de uzun yıllar yaşadığı Portekiz'in vatandaşlığına sahip bulunduğunu, yaşadığı bu ülkeyle memleketi Kahramanmaraş'ın yemeklerini harmanlayarak "Kahramanmaraş'tan Lizbon'a Lezzet Yolculuğu" kitabını yazdığını söyledi.

Portekiz'in Ankara Büyükelçi Vekili Vasco Seruya ile dünyaca ünlü şeflerden Cüneyt Asan'ın konuşmasının ardından Kahramanmaraş gastronomisindeki bazı yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Yemek şefleri ve gurmelerin de katıldığı etkinlikte, Türk sanat müziği konseri sunuldu.

