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Kahramaraş’ta kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 22:44 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince yapılan operasyonda bir araçta toplam 7 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine kaçak sigara getirebileceği değerlendirilen 27 plakalı kamyonete doğu çevre yolunda operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince yapılan operasyonda bir araçta toplam 7 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine kaçak sigara getirebileceği değerlendirilen 27 plakalı kamyonete doğu çevre yolunda operasyon düzenlendi. Araçta bulunan H.Y. isimli şahıs yakalandı. Araçta yapılan aramada 7 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler il merkezinde M.E.G. isimli şahsı da yakaladı. Her iki şahıs da gözaltına alındı.

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