HABER

Kahreden an! Müdürünün şehit olduğunu böyle öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 15:08 | Son Güncelleme

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize'de Mevlid-i Şerif okutulurken tedavisi süren koruması Yiğit Can Köksal'a, Verdi'nin şehitlik haberi, psikologlar eşliğinde söylendi. Rize Valisi Kemal Çeber, "Çok uzatmadan söylemek gerektiğini uzmanlar iletti. Uzman eşliğinde söylenmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de işi uzmanlarına bıraktık" dedi.

Sahil Camisinde düzenlenen mevlit programına Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Rize Emniyet Müdürlüğüne vekaleten atanan Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, emniyet teşkilatı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

MEVLİT DÜZENLENDİ

Mevlit programında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dualar edildi.

İl Müftüsü İsmail Yalçın, dua sırasında yaptığı konuşmada, Altuğ Verdi'nin, öleceğini hissetmiş gibi kendisini sık sık arayarak dua istediğini söyledi.

Türk milletinin Malazgirt, Çanakkale ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde olduğu gibi hiçbir zaman teslim olmayacağını ve diz çöktürülemeyeceğini kaydeden Yalçın, Verdi'nin, 15 Temmuz darbe gecesi de İstanbul'da görevi başında şehadete koştuğunu belirtti.

'ÇOK AĞIR BİR AMELİYAT GEÇİRDİ'

Rize Valisi Kemal Çeber, cami çıkışında yaptığı açıklamada, Rize halkının Altuğ Verdi'yi çok sevdiğini, şehidini çok iyi uğurladığını ifade etti.

Çeber, yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ın durumu hakkında şunları söyledi:
"Ercan müdürümüz bağlı olduğu cihazlardan ayrıldı ama çok ağır bir ameliyat geçirdiği için biraz daha hassas takibi devam edecek. İlk hastaneye gittiği durumunda açıkçası ümitlerimizi zorlayan bir haldeydi. Elhamdülillah o güne göre çok iyi durumda ama çok ağır bir ameliyat geçirdi. Allah doktorlarımızdan, sağlık personelinden razı olsun. Çok hassas takip ediyorlar. Biraz daha hassasiyet devam edecek. Yiğit Can koruma kardeşimizin durumu daha iyi. Uğradığım Ercan müdürümüz ile sorularıma işaret dili ile cevap verebilecek şekilde temas kurduk, sohbet ettik. Yiğit ile konuşarak sohbet ediyoruz. Onun durumu daha iyi. Rabbim onları bize bağışladı."

Vali Çeber, zor bir süreç olduğunu ve şehadet haberini uzmanlar eşliğinde Yiğit Can'a verdiklerini vurgulayarak, "Çok uzatmadan söylemek gerektiğini uzmanlar iletti. Uzman eşliğinde söylenmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de işi uzmanlarına bıraktık. Psikoloğumuzun desteği ile ailesi ile birlikte ilgili arkadaşlar kendisine konuyu izah etti. Yiğit Can ilk duyduğunda kötü oldu ama toparlayacak hepimiz toparlayacağız. O da öğrendi." ifadelerini kullandı.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık günü gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, diğer yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.

Yiğit Can Köksal ile girdiği çatışmada yaralı olarak ele geçirilen olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

PARTNERBu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!Bu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!
/ek bilgiyle/  Arnavutköy'de fabrika yangını:  Fabrika sahibi gözyaşlarını tutamadı/ek bilgiyle/  Arnavutköy'de fabrika yangını:  Fabrika sahibi gözyaşlarını tutamadı
TÜRGEV'den Yemen için kermes etkinliğiTÜRGEV'den Yemen için kermes etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Yiğit Can Köksal Rize

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında flaş 'Abdullah Gül' açıklaması

Canlı yayında flaş 'Abdullah Gül' açıklaması

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli tüm yönetimi görevden aldı

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert mesaj

Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert mesaj

Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Teröristler mağarada sıkıştırıldı

Bakan Soylu duyurdu: Teröristler mağarada sıkıştırıldı

4'üncü dönem bedelli askerlik yükümlüleri yemin etti

4'üncü dönem bedelli askerlik yükümlüleri yemin etti

Suriye sınırında operasyon hazırlığı! Asker teyakkuzda

Suriye sınırında operasyon hazırlığı! Asker teyakkuzda

Ankara'daki tren kazası neden oldu, sebebi ne? Ulaştırma Bakanı'ndan açıklama

Ankara'daki tren kazası neden oldu? Bakanı'ndan açıklama

Yemen'de insani kriz ölümcül noktada!

Yemen'de insani kriz ölümcül noktada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.