Kahreden an! Müdürünün şehit olduğunu böyle öğrendi

Sahil Camisinde düzenlenen mevlit programına Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Rize Emniyet Müdürlüğüne vekaleten atanan Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, emniyet teşkilatı ile çok sayıda vatandaş katıldı. MEVLİT DÜZENLENDİ Mevlit programında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dualar edildi. İl Müftüsü İsmail Yalçın, dua sırasında yaptığı konuşmada, Altuğ Verdi'nin, öleceğini hissetmiş gibi kendisini sık sık arayarak dua istediğini söyledi. Türk milletinin Malazgirt, Çanakkale ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde olduğu gibi hiçbir zaman teslim olmayacağını ve diz çöktürülemeyeceğini kaydeden Yalçın, Verdi'nin, 15 Temmuz darbe gecesi de İstanbul'da görevi başında şehadete koştuğunu belirtti. 'ÇOK AĞIR BİR AMELİYAT GEÇİRDİ' Rize Valisi Kemal Çeber, cami çıkışında yaptığı açıklamada, Rize halkının Altuğ Verdi'yi çok sevdiğini, şehidini çok iyi uğurladığını ifade etti.

Çeber, yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ın durumu hakkında şunları söyledi:

"Ercan müdürümüz bağlı olduğu cihazlardan ayrıldı ama çok ağır bir ameliyat geçirdiği için biraz daha hassas takibi devam edecek. İlk hastaneye gittiği durumunda açıkçası ümitlerimizi zorlayan bir haldeydi. Elhamdülillah o güne göre çok iyi durumda ama çok ağır bir ameliyat geçirdi. Allah doktorlarımızdan, sağlık personelinden razı olsun. Çok hassas takip ediyorlar. Biraz daha hassasiyet devam edecek. Yiğit Can koruma kardeşimizin durumu daha iyi. Uğradığım Ercan müdürümüz ile sorularıma işaret dili ile cevap verebilecek şekilde temas kurduk, sohbet ettik. Yiğit ile konuşarak sohbet ediyoruz. Onun durumu daha iyi. Rabbim onları bize bağışladı." Vali Çeber, zor bir süreç olduğunu ve şehadet haberini uzmanlar eşliğinde Yiğit Can'a verdiklerini vurgulayarak, "Çok uzatmadan söylemek gerektiğini uzmanlar iletti. Uzman eşliğinde söylenmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de işi uzmanlarına bıraktık. Psikoloğumuzun desteği ile ailesi ile birlikte ilgili arkadaşlar kendisine konuyu izah etti. Yiğit Can ilk duyduğunda kötü oldu ama toparlayacak hepimiz toparlayacağız. O da öğrendi." ifadelerini kullandı.