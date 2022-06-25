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  4. Kahreden son! Oğluna süt alıp dönerken, kazada öldü; eşi arayınca kimse açamadı

Kahreden son! Oğluna süt alıp dönerken, kazada öldü; eşi arayınca kimse açamadı

25.06.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da oğluna süt almak için markete giden 51 yaşındaki Şakir Biçer karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gelirken, eşi tarafından aranan Biçer'in telefonunu kimse açamadı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Şakir Biçer'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hurdacılık yapan Şakir Biçer, Ankara'daki yeğeninin düğününe katılmak için eşi ve oğluyla otobüse binmek üzere durağa geldi. Biçer, otobüs beklenirken, 4 yaşındaki oğluna süt almak için yolun diğer tarafında bulunan markete gitti. Dönüşte Akdeniz Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan Biçer'e, C.S.'nin (47) kullandığı otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle Biçer, şarampole savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Biçer, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

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ÇALAN TELEFONU KİMSE AÇAMADI

Bu sırada kazadan habersiz durakta bekleyen eşi, uzun süre dönmeyen Şakir Biçer'i telefonla aradı ulaşamayınca da kocasını tanıyanları arayarak durumu bildirdi. Kaza yerinde çalan telefonu ise kimse açamadı. Bu sırada bölgeye gelen Biçer'in yakınları, acı haberi alınca eşine de söyledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Şakir Biçer'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı.

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(DHA)

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