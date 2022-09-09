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Kahreden an! Polisler çalan telefona cevap veremedi

09.09.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da denize giren vatandaşlar, suda hareketsiz bir şekilde duran kişiyi karaya çıkardı. Olay yerine gelen ekipler denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, çalan telefonuna ise cevap veremedi.

Kahreden an! Polisler çalan telefona cevap veremedi

Antalya Lara'da denizde hareketsiz duran kişi, çevredekiler tarafından karaya çıkarıldı. Ekipler 29 yaşındaki Engin Çavdar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polisler yapılan inceleme sırasında Çavdar'ın çalan telefonuna cevap vermedi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çavdar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 11. 00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Sahili’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde denize giren vatandaşlar suda hareketsiz şekilde bir kişinin olduğunu gördü. Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta olan şahıs kıyıya çıkarıldı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kıyıda üzerine havlu örtülen şahsı kontrol eden ekipler hayatını kaybettiğini belirledi. Kıyıdaki eşyalarından yapılan incelemede, şahsın 29 yaşındaki Engin Çavdar olduğu belirlendi. Polis Çavdar’ın çantası, telefonu, araç anahtarı ve diğer malzemelerini koruma altına aldı.

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TELEFONA CEVAP VEREMEDİLER

Bölgede inceleme yapıldığı esnada Çavdar’ın titreşimde çalan telefonuna ise ekipler cevap veremedi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çavdar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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