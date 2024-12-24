HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kahreden detay! Geçen yıl uzatılan mikrofana bilmeden ölüm nedenini açıklamış

Kahreden detay! Geçen yıl uzatılan mikrofana bilmeden ölüm nedenini açıklamış

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.12.2024 08:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günü kalkış sırasında hastaneye savrularak çarpan ve ardından düşen helikoperterde 4 kişi yaşamını yitirmişti. Türkiye'yi yasa boğan olayda bir de kahreden bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerden ATT Personeli Selçuk Saykal'ın geçen yıl bir röportaj verdiği ve orada hava şartlarına vurgu yaptığı belirlendi.

Kahreden detay! Geçen yıl uzatılan mikrofana bilmeden ölüm nedenini açıklamış

Muğla’da meydana gelen ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden ATT Personeli Selçuk Saykal’ın geçtiğimiz yıl yaptığı bir röportajda görevin zorluklarından bahsederken hava şartlarındaki değişkenliğe dikkat çektiği görüntüleri ortaya çıktı.

AW355655_01

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla’nın Menteşe ilçesinde pazar günü sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter, kalkış sırasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin en üst katına çarptı. Çarpma sonucu hasar alan helikopter binanın yanındaki boş alana düştü. Antalya’ya gelmek üzere havalandığı sırada düşen ambulans helikopterde bulunan Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal hayatını kaybetti.

AW355655_02

GEÇEN SENE MİKROFON UZATILMIŞ

Saykal’ın geçtiğimiz yıl 24 Haziran tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde hizmet veren ambulans helikopterlerin çalışmalarıyla ilgili hazırlanan haberde İHA'ya verdiği röportajda 10 yıldır ambulans helikopterde ATT olarak görev yaptığını söylemişti.

AW355655_03

HAVA ŞARTLARINA ÖZELLİKLE VURGU YAPIYOR

Saykal'ın ekip arkadaşlarıyla birlikte göreve çıkışları, hastaya müdahale ve hava ambulansına alınmasının görüntülere yansıdığı haberde Saykal, röportajında görevin zorlukları sorulduğunda hava şartlarına dikkati çekmişti. Aldıkları eğitimin her şartta görevlerinin yapabilmesine imkan sağladığını anlatan Saykal, "Hava durumu ortada olunca kötü veya iyi değerlendiremediğimiz zaman çıkmak durumunda kaldığımız vakalar oluyor, yılların tecrübesi ile hastalarımıza müdahale ediyoruz. Hastalar ya da hasta yakınlarında hava korkusu yaşayanları ikna etmeye çalışıyoruz, bilinci açık hastalarımıza helikoptere binmeden bilgi veriyoruz, burada ses olduğu için biraz zorlanıyoruz. Onun dışında çok zorluk yaşamıyoruz.

AW355655_04

"HAYATA DÖNDÜRDÜĞÜMÜZ ÇOK HASTA OLDU"

Kalp krizi ya da trafik kazası yapan travmalı hastalarda havada müdahale etmemiz gereken durumlar oluyor, onlara müdahalemizi yapıyoruz. Kalbi durup hayata döndürdüğümüz çok sayıda hasta oldu. Her türlü ekipmanımız var. Aldığımız eğitimler de her türlü müdahaleyi yapmamıza imkan veriyor. Hastalarımıza en iyi şekilde müdahale ediyoruz ” ifadelerini kullanmıştı.

AW355655_05

Anahtar Kelimeler:
Muğla helikopter helikopter kazası
En Çok Okunan Haberler
Altınlarını bozdurmaya başladılar! 'Elinde kağıt para olması gerekiyor'

Altınlarını bozdurmaya başladılar! 'Elinde kağıt para olması gerekiyor'

Erdoğan için tarih verdi: "Emevi Camii’nde cuma namazı kılacak"

Erdoğan için tarih verdi: "Emevi Camii’nde cuma namazı kılacak"

Habertürk ve Show TV'yi satın alan Kemal Can: 'Bizim herhangi bir dahlimiz olmayacak'

Habertürk ve Show TV'yi satın alan Kemal Can: 'Bizim herhangi bir dahlimiz olmayacak'

ABD bu davayı konuşuyor! İdam cezası alabilir! "Suçsuzum" dedi çok sayıda kişi destek verdi

ABD bu davayı konuşuyor! İdam cezası alabilir! "Suçsuzum" dedi çok sayıda kişi destek verdi

AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir!

AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir!

Uyuşturucudan yakalanan kadının pişkin pişmanlığı: 'Keşke 10 kilo yakalatsaydım dedi bir de polisi azarladı

Uyuşturucudan yakalanan kadının pişkin pişmanlığı: 'Keşke 10 kilo yakalatsaydım dedi bir de polisi azarladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.