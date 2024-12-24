Kahreden detay! Geçen yıl uzatılan mikrofona bilmeden ölüm nedenini açıklamış

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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
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Pazar günü kalkış sırasında hastaneye savrularak çarpan ve ardından düşen helikoperterde 4 kişi yaşamını yitirmişti. Türkiye'yi yasa boğan olayda bir de kahreden bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerden ATT Personeli Selçuk Saykal'ın geçen yıl bir röportaj verdiği ve orada hava şartlarına vurgu yaptığı belirlendi.

Muğla’da meydana gelen ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden ATT Personeli Selçuk Saykal’ın geçtiğimiz yıl yaptığı bir röportajda görevin zorluklarından bahsederken hava şartlarındaki değişkenliğe dikkat çektiği görüntüleri ortaya çıktı.

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4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla’nın Menteşe ilçesinde pazar günü sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter, kalkış sırasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin en üst katına çarptı. Çarpma sonucu hasar alan helikopter binanın yanındaki boş alana düştü. Antalya’ya gelmek üzere havalandığı sırada düşen ambulans helikopterde bulunan Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal hayatını kaybetti.

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GEÇEN SENE MİKROFON UZATILMIŞ

Saykal’ın geçtiğimiz yıl 24 Haziran tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde hizmet veren ambulans helikopterlerin çalışmalarıyla ilgili hazırlanan haberde İHA'ya verdiği röportajda 10 yıldır ambulans helikopterde ATT olarak görev yaptığını söylemişti.

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HAVA ŞARTLARINA ÖZELLİKLE VURGU YAPIYOR

Saykal'ın ekip arkadaşlarıyla birlikte göreve çıkışları, hastaya müdahale ve hava ambulansına alınmasının görüntülere yansıdığı haberde Saykal, röportajında görevin zorlukları sorulduğunda hava şartlarına dikkati çekmişti. Aldıkları eğitimin her şartta görevlerinin yapabilmesine imkan sağladığını anlatan Saykal, "Hava durumu ortada olunca kötü veya iyi değerlendiremediğimiz zaman çıkmak durumunda kaldığımız vakalar oluyor, yılların tecrübesi ile hastalarımıza müdahale ediyoruz. Hastalar ya da hasta yakınlarında hava korkusu yaşayanları ikna etmeye çalışıyoruz, bilinci açık hastalarımıza helikoptere binmeden bilgi veriyoruz, burada ses olduğu için biraz zorlanıyoruz. Onun dışında çok zorluk yaşamıyoruz.

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"HAYATA DÖNDÜRDÜĞÜMÜZ ÇOK HASTA OLDU"

Kalp krizi ya da trafik kazası yapan travmalı hastalarda havada müdahale etmemiz gereken durumlar oluyor, onlara müdahalemizi yapıyoruz. Kalbi durup hayata döndürdüğümüz çok sayıda hasta oldu. Her türlü ekipmanımız var. Aldığımız eğitimler de her türlü müdahaleyi yapmamıza imkan veriyor. Hastalarımıza en iyi şekilde müdahale ediyoruz ” ifadelerini kullanmıştı.

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Muğla helikopter helikopter kazası
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