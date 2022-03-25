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  4. Kahreden detay! Şehit polis memuru Necati Aygün'ün olaydan 4 gün önce....

Kahreden detay! Şehit polis memuru Necati Aygün'ün olaydan 4 gün önce....

25.03.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün'ün, olaydan 4 gün önce 2009 yılında vefat eden annesi Aysel Aygün ve 2006 yılında Uşak'ta şehit olan polis memuru amcası için lokma döktürmek için sipariş verdiği ortaya çıktı.

Kahreden detay! Şehit polis memuru Necati Aygün'ün olaydan 4 gün önce....

Bingöl'de geçtiğimiz günlerde Özel Harekat Şube Müdürlüğünde bir patlama meydana gelmiş ve 32 yaşındaki polis memuru Necati Aygün kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Şehit Aygün'ün yıllar önce vefat eden annesi ve şehit olan amcası için lokma döktürmek için sipariş verdiği ortaya çıktı.

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KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Bingöl merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde 22 Mart Salı günü saat 13.30 sıralarında, eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Aydın'ın Çine İlçesinden olan evli ve 1 çocuk babası Necati Aygün'ün cenazesi bir gün sonra Karakollar Mahallesi Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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LOKMA DÖKTÜRMEK İÇİN SİPARİŞ VERDİ

Necati Aygün'ün şehit olmadan 4 gün önce 2009 yılında yaşamını yitiren annesi Aysel Aygün ile kendisi gibi polis olan ve 2006 yılında görev yaptığı Uşak'ta göreve giderken ekip otosunun kaza yapması sonucu şehit olan amcası Mestan Aygün için lokma döktürmek için sipariş verdiği ortaya çıktı.

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"ŞEHİDİMİZİN BU İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİK"

Şehidin bu isteği yerine getirilip, annesi ve amcası için dün, Çine Semt Pazarı'nda lokma döküldü. Lokmacı Tahir Terdöken, "Şehit Necati Aygün bizi aradı ve 24 Mart günü için amcası ve annesi için lokma hayrı siparişi verdi. Biz de notumuzu aldık. Ancak geçen 22 Mart Salı günü şehit oldu haberini aldık. Şehidimizin bu isteğini yerine getirdik ve lokma hayrımızı yaptık. Allah hayrını kabul etsin" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
şehit polis Bingöl
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