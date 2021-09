Kahreden görüntü! 10 yıldır yalnız, 42 yıldır esaret altındaki balina intihara kalkıştı

Kanada, Ontario'daki bir deniz parkında hayatta kalan son katil balina olan Kiska, içinde bulunduğu tankta intihara kalkıştı. Balina Koruma Alanı Projesi tarafından 'dünyanın en yalnız balinası' olarak adlandırılan Kiska'nın 42 yıldır esaret halinde bir hayat sürdüğü belirtildi.

Balinanın görüntüleri, esaret karşıtı eylemci ve eskiden parkta çalışan Phil Demers tarafından çekildi. Demers paylaştığı tweetinde, "Bu video 4 Eylül 2021'de çekildi. Esaret karşıtı eylemciler MarineLand'e girdiler ve hayatta kalan son orkaları Kiska'nın kafasını duvara vurduğunu gördüler. Lütfen izleyin ve paylaşın. Bu zulüm sona ermeli. Bu tehlikeli ve kendine zarar verme davranışıdır. Kiska sıkıntı içinde'' ifadesini kullandı.

Whale and Dolphin Conservation'da tutsaklığa son verme kampanyası yürüten Rob Lott da, davranışın "son kırk yıldır Kiska'nın yapay, somut bir ortamda yetiştirilmesiyle stresle bağlantılı olduğunu" söyledi ve ekledi: Kronik stres, orkaların bağışıklık sistemlerini, fizyolojisini etkiliyor. Bu hastalığa ve bazen de ölüme neden olabilir.

Another angle. This is dangerous and self harming behaviour. Kiska is in distress. pic.twitter.com/3MSMt9T9UI