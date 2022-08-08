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  4. Kahreden görüntü! Cam silerken 5. kattan düşüp hayatını kaybetti, eşinin son bakışı yürekleri dağladı

Kahreden görüntü! Cam silerken 5. kattan düşüp hayatını kaybetti, eşinin son bakışı yürekleri dağladı

08.08.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de evde temizlik yapan üç çocuk annesi Güllü Daldıran (41), pencereyi sildiği esnada dengesini kaybedip 5. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi duyunca koşarak olay yerine gelen kocasının eşine son bakışı ise yürekleri dağladı. Kızı ise bir yakınına sarılarak “annem” diye ağladı. İşte yürekleri dağlayan olayın detayları...

Kahreden olay, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 yaşındaki Güllü Daldıran, öğle saatlerinde evinde temizlik yapmaya başladı. Bir süre sonra pencereye çıkan kadın, camları silmek için uzanmak istedi. O esnada dengesini kaybeden kadın, 5. kattan aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek feci şekilde hayatını kaybeden kadın için vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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CAM SİLERKEN 5. KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bedenin yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri kadının ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis, kadının cam silerken düştüğünü belirledi. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Güllü Dalkıran, olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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EŞİNİN SON BAKIŞI YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan eşinin öldüğünü haber alan torna satış temsilcisi olan Mehmet Dalkıran, koşarak olay yerine geldi. Eşini o halde gören adam gözyaşlarına boğulurken, yüzünü açıp son bakışı yürekleri dağladı. Kadının, kızı ise yakınına sarılarak “annem” diye ağladı.

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(İHA)

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Kağıthane
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