Kahreden görüntü... Görenlerin yüreklerini sızlattı! “Öksüz kaldı”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremler sonrasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 54 bloktan oluşan sitede binaların hepsi yıkılmıştı. Yıkılan binalarda uzun süre arama kurtarma çalışmaları devam etmişti. Çalışmalar ardından enkaz kaldırma işleminin de sonuna gelindi. Kaldırılan enkazlar sonrasında ortada tek başına kalan çocuk oyun parkı ise yürekleri sızlattı.

OYUN ALANI DIŞINDA AYAKTA KALAN HİÇBİR ŞEY YOK

Sitede yüzlerce çocuğun oynadığı oyun alanı dışında ayakta kalan ise hiçbir şey yok. Yoldan geçenler ve sitenin eski halini bilenler ise gördükleri oyun alanı sonrasında üzüntülerini dile getiriyor.

“OYUN PARKI ÖKSÜZ KALDI”

Oyun parkını görerek üzülen vatandaşlardan Hakan Sahilli, “Burası 600 konutlar geçiyor. Burada bir zamanlar binlerce insan yaşıyordu. Şu an kimse yok. Ya vefat ettiler, ya da terk ettiler. Önceden bu oyun parkında önceden çocuklar oynuyordu. Şu anda öksüz kaldı. Sadece burası değil, tüm Antakya bu şekilde. İnşallah ilerleyen zaman yeniden kalkınacak” dedi.

(İHA)

