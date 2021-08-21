HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kahreden görüntü! Koronavirüs tedavisi için sırada beklerken bir anda yere yığıldı

Kahreden görüntü! Koronavirüs tedavisi için sırada beklerken bir anda yere yığıldı

21.08.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid tedavi merkezi katında yatan kadının fotoğrafını çeken Floridalı adam ''Bu şey öldürür'' diyerek pandeminin ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu gösterdi. Louis Lopez, ''Hastanede yer olmadığı için kütüphanede tedavi gören insanları görmek, artık ayağa kalkamayacak kadar hasta olan kişilere tanık olmak çok kötüydü. Eğer aşısız olsaydım ben de bu şekilde olabilirdim'' diyor.

Kahreden görüntü! Koronavirüs tedavisi için sırada beklerken bir anda yere yığıldı

ABD'de yaşayan Louis Lopez adındaki bir adam, artık ayağa kalkamayacak kadar hasta olan kişilere tanık olmanın pandeminin ciddiyetini gösterdiğini söylüyor.

Covid tedavi merkezinde yaşadığı üzücü anları, ''Pandeminin gerçek hali bu'' diyerek anlatan Lopez, ''Antikor tedavisi için beklerken, ayağa kalkamayacak kadar hasta hastaların geldiğine tanık oldum. Bir kadın tedavi edilmeyi beklerken bir anda yere yığıldı. O anda bu şeyin, bu Covid'in insanı öldürdüğüne canlı bir şekilde tanık oldum'' dedi.

''BU GÖRÜNTÜ İŞİN CİDDİYETİNİ GÖSTERİYOR''

CNN'e konuşan adam, "San Diego'da iki kuzenimi Covid'den kaybettim. Eğer aşısız olsaydım, aklımda hiç şüphe yok ki, ben de ölmüş olabilirdim. Bu görüntü işin ciddiyetini gösteriyor. Kütüphaneler normalde yalnızlık ve sessizlik yerleridir. Ancak hastanede yer olmaması nedeniyle burası bir tedavi merkezine dönüşmüş durumda'' ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldıGünde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Tedbirleri daha da gevşetiyorlar!Tedbirleri daha da gevşetiyorlar!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Duvarın üzerinden ABD askerine verilen bebeğe ne oldu?

Duvarın üzerinden ABD askerine verilen bebeğe ne oldu?

Ünlü oyuncunun sütyensiz pozları olay oldu

Ünlü oyuncunun sütyensiz pozları olay oldu

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Bir aile gece yarısı şoku yaşadı! Hemen indirildiler

Bir aile gece yarısı şoku yaşadı! Hemen indirildiler

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.