Kahreden görüntü! Koronavirüs tedavisi için sırada beklerken bir anda yere yığıldı

ABD'de yaşayan Louis Lopez adındaki bir adam, artık ayağa kalkamayacak kadar hasta olan kişilere tanık olmanın pandeminin ciddiyetini gösterdiğini söylüyor.

Covid tedavi merkezinde yaşadığı üzücü anları, ''Pandeminin gerçek hali bu'' diyerek anlatan Lopez, ''Antikor tedavisi için beklerken, ayağa kalkamayacak kadar hasta hastaların geldiğine tanık oldum. Bir kadın tedavi edilmeyi beklerken bir anda yere yığıldı. O anda bu şeyin, bu Covid'in insanı öldürdüğüne canlı bir şekilde tanık oldum'' dedi.

''BU GÖRÜNTÜ İŞİN CİDDİYETİNİ GÖSTERİYOR''

CNN'e konuşan adam, "San Diego'da iki kuzenimi Covid'den kaybettim. Eğer aşısız olsaydım, aklımda hiç şüphe yok ki, ben de ölmüş olabilirdim. Bu görüntü işin ciddiyetini gösteriyor. Kütüphaneler normalde yalnızlık ve sessizlik yerleridir. Ancak hastanede yer olmaması nedeniyle burası bir tedavi merkezine dönüşmüş durumda'' ifadelerini kullandı.

