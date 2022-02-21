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  4. Kahreden görüntü! Yakınları güçlükle sakinleştirdi

Kahreden görüntü! Yakınları güçlükle sakinleştirdi

21.02.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 3 yaşındaki Ali Kayatepe, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenaze aracının geldiği gören acılı annenin, "Ali'm" diyerek araca doğru koşması ise yürekleri yaktı.

Olay, Antalya Kepez'de meydana geldi. Ailesiyle piknik yapan 3 yaşındaki Ali Kayatepe'ye kamyonet çarptı. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı. Cenaze aracının geldiği gören annenin "Ali'm" diyerek araca doğru koşması ise yürekleri yaktı.

KÜÇÜK ALİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi, Varsak Kirişçiler yolunda meydana geldi. Ormanda ailesiyle piknik yapan Ali Kayatepe'ye, H.Y.'nin kullandığı kamyonet çarptı. İhbarla kaza yerine gelen 112 ekipleri, Kayatepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kayatepe'nin cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.

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"ALİ'M" DİYEREK ARACA KOŞTU

Sabah saatlerinde morga gelen anne Fatoş ve baba Mustafa Kayatepe, gözyaşı döktü. Cenaze aracının geldiğini gören Fatoş Kayatepe, "Ali'm" diyerek araca doğru koştu. Fatoş Kayatepe, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kayatepe'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Serik ilçesine götürüldü.

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Kaynak: DHA

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