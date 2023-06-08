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  4. Kahreden haber! 17 yaşındaki çocuk gölde bir anda gözden kaybolmuştu...

Kahreden haber! 17 yaşındaki çocuk gölde bir anda gözden kaybolmuştu...

08.06.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde girdiği Sapanca Gölü’nde hareketsiz halde bulunan 17 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahreden haber! 17 yaşındaki çocuk gölde bir anda gözden kaybolmuştu...

Aşağıdereköy mevkiinde arkadaşlarıyla birlikte Sapanca Gölü’ne giren Emre Şenol A. (17), bir anda suda gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu Emre Şenol A., yaklaşık 1 saat sonra hareketsiz halde bulundu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Solunumu durmuş şekilde kıyıya çıkartılan çocuğa sağlık ekipleri kalp masajı ve solunum desteği yaptı. Çocuk, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (İHA)

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