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  4. Kahreden haber! 8 yaşındaki kızıyla yolda yürüyordu... 2 km mesafeden geldi

Kahreden haber! 8 yaşındaki kızıyla yolda yürüyordu... 2 km mesafeden geldi

05.05.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, 8 yaşındaki kızıyla yolda yürürken, yorgun merminin isabet ettiği Zekiye D. (47), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti. Olay yerinden 2 kilometre ileride yapılan gelin alma merasiminde havaya ateş açtığı tespit edilen ve gözaltına alınan A.Ö. (61) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahreden haber! 8 yaşındaki kızıyla yolda yürüyordu... 2 km mesafeden geldi

Korkunç olay, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi. Zekiye D., kızıyla birlikte yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zekiye D., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekiye D.’nin omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Zekiye D., yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.

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ÖZEL EKİP KURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, olay yeri çevresindeki 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Olay sırasında Zekiye D.'nin, eski eşiyle telefonda konuştuğu ve bu sırada sesin kesildiği belirlenerek de vurulma saati tespit edildi.

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2 KİLOMETRE İLERİDEN ATEŞLENEN MERMİYLE VURULMUŞ

Yürütülen çalışmada, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride Görükle Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokak'ta, gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği tespit edildi. İncelemelerin ardından silahla havaya ateş açtığı belirlenen A.Ö. dün gözaltına alındı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zekiye D.'nin vücudundan çıkan mermi ile A.Ö.’nün kullandığı tabanca, kriminal incelemede eşleşti.

A.Ö.’nün ifadesinde, böyle bir olayın yaşanacağını tahmin etmediğini, pişman olduğunu söylediği belirtildi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Zekiye D.'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Bursa silah mermi

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