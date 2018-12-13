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Kahreden haber: Afrin'de bir asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 19:08 | Son Güncelleme

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşinde Afrin'deki bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG’li teröristler Afrin bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz atışlarında bulundu.

TERÖRİST HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları sonucu bir asker şehit oldu. Bölgedeki TSK unsurları tarafından taciz ateşine derhal cevap verildi, belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Açıklamada, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri de yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin YPG şehit

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
AKP’ninni seçim hırsı baska bişey değil. ALLAH SORSUN NE DİYELİM
akp bitirmişti terörü yalan haber yapmayın
SİZ HALA BEKLEYİN YETER ARTIK HAVA SAHASINIMI KAPATIYORLAR GİRİN KARADAN GÖNÜLLÜLER DE GELSİN HERGÜN ÖLECEĞİMİZE BİRGÜN ÖLÜRÜZ BOŞA ÖLMEMİŞ OLURUZ :(((
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