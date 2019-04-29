Kahreden haber! Alanyasporlu genç futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti!

Kaza ile ilgili açıklama yana Kulüp Başkanı Çavuşoğlu, "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur" diye konuştu.
Josef Sural hayatını kaybetti
Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sural'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Minibüsün şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YÖNETİCİLER, TEKNİK HEYET, ARKADAŞLARI VE YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ
Minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da kazayı haber alır almaz hastaneye geldi.
Josef Sural'ın kısa süre önce doğum yapan eşi de kaza haberini aldıktan sonra hastaneye gelmişti.
Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan Josef Sural, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Süper Lig takımlarından Alanyaspor ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kısa süre önce eşi doğum yapan Josef Sural'ın bebeğini kucağına aldığı ilk anlara ait paylaşımları görenleri hüzne boğdu.
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