HABER

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 10:53 | Son Güncelleme

Çorum'dan yürek yakan bir kaza haberi geldi. İskilip ilçesinde, TIR'la kafa kafa çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Araçta sıkışan cesetler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

​Kaza, İskilip ilçesi Karaburun köyü mevkiinde meydana geldi. İrfan Ünlü (40) yönetimindeki 33 ZK 034 plakalı otomobil ile Mehmet Yücetürk yönetimindeki 19 PE 845 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı.

BİR AİLE YOK OLDU

Otomobilin demir yağınına döndüğü kazada sürücü İrfan Ünlü ile yanındaki eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih Ünlü (11) ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü (20) hayatını kaybetti.


PARTNERHeyecanlandıran keşif! Tam 23 milyon yıllık! Heyecanlandıran keşif! Tam 23 milyon yıllık!
İğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldıİğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldı
Torbacı Nene yakalandı!Torbacı Nene yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Çorum

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

İğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldı

İğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldı

Torbacı Nene yakalandı!

Torbacı Nene yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.