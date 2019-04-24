Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüyemeyen Hasibe Çalışkan, en üst katında oturduğu 3 katlı binanın yanına kendi imkanlarıyla asansör yaptırdı.