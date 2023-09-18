Kahreden haber: Her şey fındık toplarken oldu! Eve gelince aniden rahatsızlandı! İkinci kez hastaneye gittiğinde...

Kahreden olay, Samsun’un Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Melike Güldaş kendilerine ait fındık bahçesinde fındık toplarken elini arı soktu. Eve gelince rahatsızlanan genç kız ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen Güldaş, taburcu edilip evine gönderildi. Evinde yeniden fenalaşan Melike Güldaş ailesi tarafından yeniden Asarcık Devlet Hastanesine götürüldü.

AMBULANSTA KALBİ DURDU! MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Genç kız hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastaneye götürülürken ambulansta kalbi duran genç kız, Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Melike Güldaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)