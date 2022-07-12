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  4. Kahreden haber! Kastamonu'da selde kaybolan gencin cansız bedeni iki hafta sonra Sinop'ta bulundu

Kahreden haber! Kastamonu'da selde kaybolan gencin cansız bedeni iki hafta sonra Sinop'ta bulundu

12.07.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyündeki Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın cansız bedeni iki hafta sonra Sinop'un İnceburun mevkisinde bulundu. Recep Bakırcı'nın babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için köye geldiği öğrenildi.

Kahreden haber! Kastamonu'da selde kaybolan gencin cansız bedeni iki hafta sonra Sinop'ta bulundu

Olay, dün İnceburun mevkisinde meydana geldi. Bölgedekilerin cesedi fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi savcının incelemesinin ardından bulunduğu kayalıklardan kaldırarak Sinop Belediyesi cenaze aracına yükledi.

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BABASI İÇİN KÖYE GELMİŞTİ

Yapılan otopsi sonrası cesedin kimliği, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyündeki Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı olduğu tespit edildi. Recep Bakırcı, babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için köye gelmiş, yağan sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Günlerdir bölgede arama çalışmaları sürdürülmüş fakat cesedine ulaşılamamıştı. Cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderilecek.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Sinop
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