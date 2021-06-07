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  4. Kahreden haber! Kaybolan gencin cesedi 3 km uzaklıkta bulundu

Kahreden haber! Kaybolan gencin cesedi 3 km uzaklıkta bulundu

07.06.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da dün kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu. Gencin cesedinin kanaldan çıkartılışını gözyaşları içinde köprüden izleyen kadınların ağıtları yürekleri dağladı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Muhammet Cihan (17), dün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, Muhammet'i mahallede aradı ancak bulamadı. Gencin, serinlemek için Gülhatmi Caddesi'ndeki sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendiren ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiyeye bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi. Dün yapılan aramalarda gencin izine rastlanmadı.

CANSIZ BEDENİ 3 KM UZAKLIKTA BULUNDU

DSİ ile görüşülerek sulama kanalının suyu kesildi. Bugün sabah ise dalgıç polisler tekrar sulama kanalında arama başlattı. Yapılan aramalarda gencin cesedi ilk aranan yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Levent Köprüsü altında bulundu.

KADINLARIN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Gencin cesedinin kanaldan çıkartılışını gözyaşları içinde köprüden izleyen kadınların ağıtları yürekleri dağladı. Gencin yakınları karaya çıkartılan cesede son bir kez baktı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bu olayla birlikte son 10 yılda Adana’da 185 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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