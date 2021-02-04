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  4. Kahreden haber! Kayıp tıp fakültesi öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kahreden haber! Kayıp tıp fakültesi öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

04.02.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Hacettepe Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Kaan Şimşek, ailesiyle yazlık evlerine gittiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünde kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda kayıp Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilinde bulunan yazlık evde ailesi ile kalan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek, dün akşam saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınında basketbol oynadı. Ancak Şimşek'i bir daha gören olmadı. Akşam olmasına rağmen oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen Mükremin-Nadire Şimşek çifti, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

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İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sabaha kadar devam eden arama çalışmalarda, Kaan Şimşek’in izine rastlanamadı.

Jandarma komandolarının da görev aldığı arama kurtarma çalışmalarında iz takip köpeği de kullanıldı. Ekipler, bölgeyi havadan dronla görüntüledi.

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"ANNESİNE 'BEN DAĞA ÇIKACAĞIM' DEMİŞ"

Arama çalışmalarına katılan komşu Rıfat Rüzgar, “Ailesi, dün akşam 17.00- 17.30 gibi çıktığını ve Beşiktaş maçını izlemek için döneceğini söyledi. Dönmeyince annesi ile babası merak ediyor. Bize ve diğer komşuları ile jandarmaya haber veriyorlar. Dün geceden beri arıyoruz. Şu ana kadar hiçbir ize rastlamadık. Aramaya devam ediyoruz. Büyük fenerlerle dün gece bir araziye baktık. Ayak izleri vardı. Belli bir yere kadar ayak izi gidiyor, sonra iz bitiyordu. Gündüz gözüyle araziye yine gidip, bakacağız. Yukarıda ahırlar var, orayı da arayacağız. Her akşam sırt çantasını alıp yürüyüşe çıkardı. Annesine, ‘Ben dağa çıkacağım’ demiş. Telefonu çalıyor, cevap veren yok. Genellikle telefonunun kulaklığını takardı. Gece telefonla defalarca aradık. Ses duyarsak o bölgeye yöneliriz diye düşündük. Tahminimize göre yine telefon kulaklığını kullandığı için ses dışarıya çıkmadı. Şu an telefonu açık. Ancak cevap veren yok” ifadelerini kullandı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan arama çalışmaları sonucunda zeytinlik arazide Şimşek'in cansız bedeni bulundu.

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Kaynak: DHA


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