Kahreden haber! Önce bebeğini kaybetti, ardından yaşamını yitirdi

Doğanbey Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi, 7 aylık hamile Keziban Arslan, rahatsızlanınca 20 gün önce Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Arslan, evde tedavi görmeye başladı.

GEÇEN HAFTA KARNINDAKİ 7 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Durumu ağırlaşan Keziban Arslan (35), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak entübe edildi. Yaklaşık 20 gün tedavi gören Keziban Arslan, geçen hafta karnındaki 7 aylık bebeğini kaybetti.

DURUMU AĞIRLAŞTI, MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Dün durumu daha da ağırlaşan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Keziban Arslan'ın (35) cenazesi getirildiği memleketi Söke'nin Doğanbey Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak toprağa verildi.

Koronaya yenik düşen Keziban Arslan'ın eşi Demir Arslan'ın da koronaya yakalandığı, hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu bilgisine ulaşıldı. (DHA)





