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  4. Kahreden haber! Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Kahreden haber! Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

28.12.2020 22:27 | Son Güncelleme:
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Kahreden haber! Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Hatay'da Kırıkhan - Reyhanlı karayolunda Sağlık Bakanlığı'na ait personel aracı, lastağinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 12 sağlık personeli de yaralandı.

Afrin'den gelen sağlık çalışanlarını taşıyan Sağlık Bakanlığı'na ait personel aracı, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, şarampole devrildi. Kazada 1 sağlık çalışanı hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 12 sağlık çalışanı yaralandı.

Kazayı gören yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

VALİ RAHMİ DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kırıkhan -Reyhanlı yolu üzerinde meydana gelen, üzücü trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralanan vefakar sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, acil şifalar diliyorum" dedi.

KAZADA FİZİK TEDAVİ TEKNİKERİ AYYILDIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hatay'da Kırıkhan- Reyhanlı yolunda Sağlık Bakanlığı'na ait personel aracının, lastağinin patlamasının ardından şarampole devrilmesi sonucu hayatını keybeden sağlık çalışanın Afrin'e geçici görevle giden, İskenderun Devlet Hastanesi'nde görevli fizik tedavi teknikeri Durmuş Ayyıldız olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 12 sağlık çalışanının tedavilerinin ise devam ettiği bildirildi.

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