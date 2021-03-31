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  4. Kahreden haber! Siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti

Kahreden haber! Siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti

31.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kahreden bir olay meydana geldi. Beşiktaş'ta siğil ameliyatı olmak için gittiği hastanede operasyon sırasında fenalaştığı öne sürülen polis memuru Vedat Tuğrul, nakledildiği Bakırköy'deki hastanede hayatını kaybetti. Savcılık acı olayla ilgili inceleme başlattı.

Kahreden haber! Siğil aldırma ameliyatına giren polis hayatını kaybetti

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü Beşiktaş Levent'te bulunan bir estetik cerrahi hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Vedat Tuğrul (30) genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için hastanenin dermatoloji servisine gitti. Ameliyata alınan Tuğrul, işlem esnasında fenalaştı.

DHA'nın haberine göre doktorlar, fenalaşan polis memurunu Bakırköy'de bulunan aynı hastanenin diğer şubesine sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru Vedat Tuğrul hayatını kaybetti.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Tuğrul'un ölümünün ardından hastaneye gelen polis ekipleri, durumu cumhuriyet savcılığına bildirdi.

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Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, Tuğrul'un ölümünde doktor hatası olup olmadığı anlaşılması için soruşturma başlatıldı.

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Polis memurunun cenazesi ise ailesinin yaşadığı Muş'a gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi Muş’a getirilen evli ve bir çocuk babası Tuğrul, ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Kendilerine başsağlığı dileğinde bulunan polis memurlarından oğlunun ölümüyle ilgili devlet yetkililerinin gereken araştırmayı yapmalarını isteyen baba Abdulsamet Tuğrul, “Sayın Cumhurbaşkanımdan, Sayın İçişleri Bakanımdan bu işin üstünde durmasını istiyoruz. Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Bu insanları içeriye atsınlar. Bu insanlar madem böyle ihmal ediyorlar, bunların iş yerlerini kapatsınlar. Vedat, Türkiye Cumhuriyeti’nin evladıdır” dedi.

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polis İstanbul

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