HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden haber! Sözleşmeli er, baraj göletinde boğuldu

Kahreden haber! Sözleşmeli er, baraj göletinde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 10:57 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, sözleşmeli er Selman Yüksel (29), serinlemek için girdiği baraj göletinde boğuldu.

Kahreden haber! Sözleşmeli er, baraj göletinde boğuldu

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Emirdağ- Bolvadin ilçe sınırlarında yer alan Yedikapı Barajı'nda meydana geldi. Sözleşmeli er Selman Yüksel, ailesiyle birlikte piknik için Kemerkaya Köyü Yapraklı mevkisine gitti. Serinlemek için baraj göletine giren Yüksel, gözden kaybolunca yakınları jandarmayı aradı.

Olay yerine gelen Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polis timleri, yaptıkları arama sonunda Yüksel'in cansız bedeni bulup, sudan çıkartıldı. Yüksel'in cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bakanlık ile Diyanet arasında Ayasofya protokolüBakanlık ile Diyanet arasında Ayasofya protokolü
AÖF yaz okulu açılacak mı? AÖF kararını açıkladıAÖF yaz okulu açılacak mı? AÖF kararını açıkladı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Diğer Haberler
Prof. Dr. Mustafa Çetiner dikkat çeken açıklama: Koronavirüsün diğer türleri yaygınlaşacak

Tarih verip açıkladı: Koronavirüsün diğer türleri yaygınlaşacak

Yol ortasında aküsü biten otomobilin sürücüsü çılgına döndü

İstanbul'un göbeğinde ilginç anlar! Sinir krizi geçirdi

MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR başvuru işlemleri

MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR başvuru işlemleri

Batman’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu! Yaralılar var

Batman’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu! Yaralılar var

Yüksek Askeri Şura'da terfi ve atama dosyaları ele alınacak

Gözler kritik Yüksek Askeri Şura toplantısında!

Son dakika! Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya protokolü

Bakanlık ile Diyanet arasında Ayasofya protokolü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.