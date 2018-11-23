HABER

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 04:14 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesine şehit ateşi düştü. Van’da görev yapan Teğmen Muhammed Can Sevim, dün askeri araçla geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

Nazilli’de yaşayan 6 aylık evli ve 4 aylık hamile eşine acı haberi ulaşan Sevim’in akrabaları büyük üzüntü yaşadı. Anne ve babasının ayrı olduğu ve 6 ay önce evlendiği öğrenilen Muhammed Can Sevim’in Van’ın Çaldıran İlçesinde görev yaptığı sırada içinde bulundukları askeri aracın kaza yapması sonucu beraberindeki 3 arkadaşı ile yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan durumu ağır olan Sevim dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Sevim ile aynı araçta bulunan 3 askerin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Acı haberi alan Nazilli’deki Futbol Menajeri baba Cahit Sevim ve ayrı olduğu eşi ile yakınları acı haberi İlçe protokol üyelerinden öğrendi. Arslanlı Mahallesindeki evine giden Kaymakam İbrahim Küçük başta olmak üzere ilçe garnizon komutanı ve sağlık ekipleri acı haberi aileye verdi. Dev Türk Bayrağının asıldığı eve Sevim ailesinin yakınları ve dostları akın etti. Şehit Sevim’in cenazesinin bugün Van’dan Nazilli’ye getirilerek ikindi vakti düzenlenecek olan askeri törenin ardından toprağa verileceği ifade edildi. (İHA)

AW551647_03

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de! Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
Ankara'da şaşkına çeviren görüntü! Traktöre ters binip trafiğe çıktıAnkara'da şaşkına çeviren görüntü! Traktöre ters binip trafiğe çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atamaResmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli şehit Muhammed Can Sevim

En Çok Okunan Haberler

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Tek suçları kaldırımda yürümek! Polis caddeyi trafiğe kapattı!

Tek suçları kaldırımda yürümek! Polis caddeyi trafiğe kapattı!

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
örnek bir mühümat patlaması örnek iki havan patlaması örnek üç askeri aracın kaza yapması görüldüğü üzre tsk daki tüm techizat ve özellikle araçlar miladı dolmuş ve yotgun araçlar can almaya devam ederken ve Halen son modern diye bağıran Hulisi Akarı şiddetle kınıyorm koltuk rahat mı sen ve sizin gibi kişiler yüzünde tsk bir arpa boy yol almamıştır 60 yaşındki babamın yaptığı askerliğin aynısın yaptı isem demek ki geri kalmış bir kurum şehidimizin mekanı cennet olsun Ailesine ve eşine sabır versin Ateş düştüğü yeri yaktı yine
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YÖK'e atama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YÖK'e atama!

İçişleri Bakanlığına personel alımı! 45 uzman alınacak!

İçişleri Bakanlığına personel alımı! 45 uzman alınacak!

Ankara'da şaşkına çeviren görüntü! Traktöre ters binip trafiğe çıktı

Ankara'da şaşkına çeviren görüntü! Traktöre ters binip trafiğe çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan atanamayan öğretmenlerle ilgili dikkat çeken açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan atanamayan öğretmenlerle ilgili dikkat çeken açıklama!

Kan donduran olay! İş arkadaşlarını pompalı tüfekle kafalarından vurdu!

Kan donduran olay! İş arkadaşlarını pompalı tüfekle kafalarından vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.