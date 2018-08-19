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Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 17:52 | Son Güncelleme

Bartın’da yolcu midibüsü 21 yolcusuyla birlikte kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Kapısuyu mevkisinde yaklaşık 200 metre yükseklikten şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine arama kurtarma, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

kaza

3 ÖLÜ, 18 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 18 kişi de yaralandı.

Arama kurtarma, itfaiye ve jandarma ekiplerince bulundukları yerden halat yardımıyla çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülüyor. Kazanın meydana geldiği bölgenin dik yamaç olması kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

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