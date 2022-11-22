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  4. Kahreden kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti "Karım öldü" feryatları yürek burktu

Kahreden kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti "Karım öldü" feryatları yürek burktu

22.11.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Tavas ilçesinde kahreden bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobilin takla attığı feci kazada sürücünün eşi, babası ve annesi olmak üzere aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada anne, baba ve eşini kaybeden sürücü, "Karım öldü" feryatlarıyla tedavi olmayı kabul etmedi. Sürücünün ağıt yakarak ambulansa alındığı anlar yürek burktu.

Kahreden kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti "Karım öldü" feryatları yürek burktu

Feci kaza, Tavas'ın Medet Mahallesi'nde saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli - Muğla karayolunun Muğla istikametine doğru seyir halinde olan R.Ö. (39) hakimiyetindeki otomobil, kontrolden çıkması sonucu orta refüje çarptıktan sonra taklalar atıp karşı şeride geçti. Kazayı fark eden çevredeki diğer sürücüler yardıma koşarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine giden sağlık ekipleri, araçta sıkışan ve fırlayan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan incelemede sürücünün eşi Dilek Özkan (39), babası Şükrü Özkan (77), annesi Meryem Özkan’ın (77) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü R.Ö. yaralı ve 6 yaşındaki G.Ö. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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SÜRÜCÜ ŞOK GEÇİRDİ! "KARIM ÖLDÜ" DİYEREK AĞIT YAKTI

Babanın hastaneye kaldırılmadan önce tedaviyi kabul etmediği sırada söylediği söz duyanların yüreğini burktu. Şok geçirdiği görülen baba, "Karım öldü" diyerek ağıt yaka yaka ambulansa alındı. Jandarma Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmaların ardından, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

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Öte yandan ailenin memleketleri Sivas'tan yaşadıkları Muğla'nın Datça ilçesine gitmekte oldukları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli Tavas

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