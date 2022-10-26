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  4. Kahreden kaza! Uzman çavuş ve 8 aylık oğlu hayatını kaybetti

Kahreden kaza! Uzman çavuş ve 8 aylık oğlu hayatını kaybetti

26.10.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir (28) ve 8 aylık oğlu İbrahim Meriç Özdemir hayatını kaybetti, eşi Zeliha Özdemir (28) ise ağır yaralandı.

Kahreden kaza! Uzman çavuş ve 8 aylık oğlu hayatını kaybetti

Kaza saat 08.10 sıralarında Döşemealtı’na bağlı Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir yönetimindeki otomobil, Dağbeli Mahallesi sınırlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobil demir yığını haline dönüşürken kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Zeliha ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Meriç bebek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zeliha Özdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir'in, ailesiyle birlikte çocuklarının tedavisi için Antalya'da bir hastaneye gittiği öğrenildi. (DHA)

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trafik kazası Uzman Çavuş

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