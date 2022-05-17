Kahreden kazada bir acı haber daha! Park halindeki TIR'a çarpmıştı... Tüm aile yok oldu

Kahreden kaza Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki Hüseyin Erten'in kullandığı otomobil, Kudret Çalık Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Erten ile yanındaki eşi 25 yaşındaki Yasemin Erten'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde sıkışan çiftin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada ağır yaralanan çiftin 6 yaşındaki oğulları Osman Erten ise Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren Yasemin Erten'in, Gümüşsu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. (AA/İHA)
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