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  4. Kahreden kazadan sadece 2 dakika önce... Sosyal medya paylaşımı yürek yaktı

Kahreden kazadan sadece 2 dakika önce... Sosyal medya paylaşımı yürek yaktı

24.07.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da kahreden bir trafik kazası meydana geldi. TIR’a çarpan otomobilde bulunan 28 yaşındaki Semih Sert ile eşi 26 yaşındaki Sümeyra Sert hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri Bursa’da toprağa verilirken hastanede olan küçük kızlarının ise hayati tehlikesi bulunuyor. Korkunç kazayla ilgili yürek yakan detaylar da ortaya çıktı. Semih Sert’in doğum gününde yaşamını yitirdiği öğrenilirken Sümeyra Sert’in ise kazadan yalnızca 2 dakika önce sosyal medyada bir video paylaştığı görüldü.

Kahreden kazadan sadece 2 dakika önce... Sosyal medya paylaşımı yürek yaktı

Korkunç kaza, dün saat 06.00 sıralarında TEM Cankurtaran mevkisinde gerçekleşti. Semih Sert idaresindeki ve içinde eşi Sümeyra Sert ile kızlarının bulunduğu otomobil Ankara’ya doğru gidiyordu. Otomobil, İbrahim Gümüştekin yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Feci kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Semih Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Sümeyra Sert ise hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise yürekleri dağladı.

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Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert ile kızı Ahsen Sert ambulanslarla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Sümeyra Sert de hastanede hayatını kaybetti. Küçük Ahsen'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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DOĞUM GÜNÜYDÜ

Bu arada Semih Sert'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi.

KAZADAN SADECE 2 DAKİKA ÖNCE SOSYAL MEDYA HESABINDAN VİDEO PAYLAŞMIŞ

Sümeyra Sert'in de kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü.

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Öte yandan çiftin cenazeleri, dün akşam İnegöl ilçesine getirildi. İlçedeki bir mobilya firmasının ortaklarından olan Semih Sert ile eşi Sümeyra Sert'in cenazeleri, öğle vakti Hacı Yusuf Şahin Camii'nde kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası sosyal medya Bolu
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