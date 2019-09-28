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Kahreden kazayla ilgili yeni gelişme! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 00:36 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği, Derecik ilçesine bağlı Gelişen Köyü yakınlarında şarampole yuvarlanan öğrenci servisi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kazada ölü sayının 3'e yükseldiği belirtildi.

Kahreden kazayla ilgili yeni gelişme! Ölü ve yaralılar var

Hakkari Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, '27.09.2019 günü İlimiz Derecik İlçesi Gelişen Köyü yakınlarında öğrenci servisinin tek taraflı yapmış olduğu trafik kazasında 2 öğrencimiz ve 1 vatandaşımız olmak üzere 3 evladımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 3 öğrencimizin tedavileri devam etmektedir. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz' denildi.

KAZADA ÖLENLERİN ÜÇÜ DE KARDEŞ

Şarampole yuvalanan öğrenci servisinde hayatını kaybeden 2'si öğrenci 3 kişinin de kardeş oldukları belirlendi. Kardeşlerden 8'inci sınıf öğrencisi Zilan (14), 6'ncı sınıf öğrencisi Sümeyye'nin (12) Gelişen Köyü Ortaokulu öğrencisi oluduğu, kazada ağır yaralanan ve sevk edildiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybeden Agit Tekin'in ise Lise 2'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Ortaokul öğrencileri Zilan ve Sümeyye Tekin'in cenazeleri yapılan otopsinin ardından bugün akşam saatlerinde Gelişen Köyüne bağlı Toklu Mezrası'da toprağa verildi. Van'da YYÜ Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Agit Tekin'in cenazesinin ise yapılan otopsinin ardından yarın aynı mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi. Kazada yaralanan 3 öğrencinin tedavilerine ise Şemdinli Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Kaza öğrenci servisi

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