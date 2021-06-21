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  4. Kahreden olay! 11 aylık bebek annesi emzirdiği esnada öldü

Kahreden olay! 11 aylık bebek annesi emzirdiği esnada öldü

21.06.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te 11 aylık bebek, annesi tarafından emzirildiği esnada nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Kahreden olay! 11 aylık bebek annesi emzirdiği esnada öldü

Olay, Oğuzeli ilçesine bağlı Belören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam 5 çocuk annesi Hibe K., oğlu Efe’yi emzirdiği esnada oğlunun nefessiz kaldığını fark etti. Baba Doğan K.’nın ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebek Efe K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Efe K.’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Boğazına süt kaçması sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen bebeğin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 11 aylık bebek Belören Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

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